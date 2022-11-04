УЕФА открыл дело против «ПСЖ» – фанаты жгли дымовые шашки и бросали предметы на поле в матче с «Юве»

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УЕФА открыл дисциплинарное дело в отношении «ПСЖ» из-за поведения фанатов.

Парижские болельщики в гостевом матче Лиги чемпионов против «Ювентуса» (1:2) зажгли десятки дымовых шашек на гостевой трибуне и бросали различные предметы на поле. Дело будет рассмотрено дисциплинарным комитетом УЕФА в конце ноября.

Ранее УЕФА уже открыл дело по итогам матча Лиги чемпионов «ПСЖ» – «Маккаби» (7:2) за использование пиротехники и провокационные сообщения оскорбительного характера на трибунах парижского стадиона. Во втором тайме болельщики «Пари Сен-Жермен» показали баннер: «Газа существует, Газа сопротивляется, свободная Палестина».

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