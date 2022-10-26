Фанаты «ПСЖ» показали баннер «Газа существует, Газа сопротивляется, свободная Палестина» на игре с израильским «Маккаби»

Фанаты «ПСЖ» поддержали Палестину во время матча с израильским клубом в .

Парижане дома разгромили «Маккаби» из Хайфы (7:2) в 5-м туре группового этапа и вышли в плей-офф турнира.

Уже во время объявления составов фанаты хозяев на достали флаги Палестины и шарфы с палестинской символикой. Так же флаги были вывешены возле гостевой трибуны и у места выхода команд на поле.

На трибуне гостей были развернуты израильские флаги. Фанаты «Маккаби» использовали пиротехнику, из-за чего матч ненадолго прерывался.

Во втором тайме болельщики показали баннер: «Газа существует, Газа сопротивляется, свободная Палестина».

Фанаты «ПСЖ» и ранее поддерживали Палестину. Объединение Collectif Ultras Paris (CUP) бойкотировало выезд на матч в Израиль в сентябре.

Отметим, что парижский клуб ранее заявил, что во время игры на стадионе запрещено появляться с флагами стран, игроков которых нет в составе «ПСЖ», и любому нарушителю этого правила грозит удаление с арены. На матче были усиленные меры безопасности, работали более 800 полицейских.

В ходе матча было арестовано 14 человек – в основном за использование дымовых шашек на стадионе. Также один человек был арестован за карманные кражи у израильских болельщиков, а другой – за беспорядки.

Фото: twitter.com/le_Parisien_PSG

Месси, Неймар и Мбаппе издевались над «Маккаби»: 7 голов, тривела, рабона и просто сплошное веселье