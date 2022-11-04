Руис пропустит все матчи «ПСЖ» до паузы на ЧМ-2022 из-за мышечной травмы

Полузащитник Фабиан Руис получил травму в матче с в чемпионов.

Как утверждает L’Equipe, испанец не будет играть как минимум до начала ЧМ-2022. У него выявлена мышечная травма ноги.

26-летний футболист точно не сыграет с «Лорьяном» и «Осером» в Лиге 1, насчет его участия в матчах турнира в Катаре ясности пока нет.

Также игру с пропустит защитник – у него проблемы с ахилловым сухожилием.

В текущем сезоне Руис провел 7 матчей в чемпионате Франции. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.