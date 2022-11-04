может продлить контракт с .

Журналист Гильем Балаге в колонке для BBC написал о положении и перспективах 35-летнего аргентинца. По словам Балаге, дела обстоят так, что если бы «ПСЖ» прямо сейчас положил контракт на стол и сказал подписать его, Месси так бы и сделал.

Однако после выхода в плей-офф Лиги чемпионов Месси сосредоточился на ЧМ-2022 и попросил всех в своем окружении не говорить о будущем до окончания турнира. После чемпионата мира форвард решит, на каком уровне хочет играть.

Балаге отмечает, что «ПСЖ» сейчас как никогда понимает ценность Месси как в коммерческом, так и в спортивном планах. Если они сядут за стол переговоров после ЧМ, то ему предложат контракт по схеме «1+1».

В Париже оптимистично настроены на то, что Месси продлит контракт.

«Барса» старается наладить контакты с окружением Месси, но эти попытки встречают с холодом. Лео считает, что его предали