Спиридонов о ЧМ-2022 по футболу: «В России позволялось все – можно было ходить бухим по улице, орать и ссать возле дома, а в Катаре такое делать не дадут»

Чемпион Европы по волейболу поделился ожиданиями от чемпионата мира по футболу-2022, который пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря.

Спиридонов выступает за катарский клуб «Аль-Ахли».

– Вот-вот начнется чемпионата мира по футболу. Получится такой же крутой праздник, как в России?

– Не знаю. Тут много ограничений. В России позволялось все – можно было ходить бухим по улице, орать и ссать возле дома, а здесь такое делать не дадут. Думаю, такого веселья не будет. Но Россия – это вообще для меня страна праздника. Как у нас не гуляют нигде.

– Главный совет человеку, который приедет на ЧМ.

– Не ########### (выпендриваться). Поверьте, с понтами тут и так все хорошо. Никого ничем не удивить.

– У тебя билеты уже есть?

– Да я и в России ни на один матч не ходил. Если будут варианты, схожу только на Месси – хочу увидеть его вживую. А на футбол сборных как таковой мне ##### (не так интересно). Играл бы на чемпионате мира «Спартак», ни одного матча бы не пропустил.

– Открытие и финал пройдут в Лусаиле. Городе, который начали строить только в 2006 году. Был там?

– Даже стадион видел. Его построили прям посреди пустыни. Самого города еще два года назад не было, стояли только двухэтажные дома, типа таунхасов. Ни одной высотки, вообще ничего. Что сейчас – не знаю, – сказал Спиридонов.

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