Где смотреть Осасуна – Барселона, во сколько прямая трансляция матча, Ла Лига, Чемпионат Испании 8 ноября

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Во вторник, 8 ноября, сыграют Осасуна и Барселона в 14 туре Ла Лиги: Чемпионата Испании по футболу.

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  • Игра пройдет на стадионе «Эль-Садар».
  • Встречу будет в прямом эфире показывать канал Okko.
  • Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
  • Начало матча запланировано на 23:30 по московскому времени.

Осасуна: все новости

Барселона: все новости

Ла Лига: Чемпионат Испании по футболу: все новости

Прогноз на матч Осасуна – Барселона

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