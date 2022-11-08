Осасуна — Барселона прогноз на матч 8.11.2022, Ла Лига

Во вторник, 8 ноября, Осасуна на своем поле сыграет с каталонской Барселоной. Игра состоится на стадионе Эль Садар в Памплоне. Встреча начнется в 23:30 по московскому времени.

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Рекомендованная ставка: победа Барселоны (1.54), Тотал Больше 2.5 (1.65)

Как отыграют каталонцы? Что смогут противопоставить гостям хозяева встречи? Насколько хорошей будет игра Роберта Левандовски? На эти вопросы вы узнаете, посмотрев игру. А наш прогноз на матч Осасуна — Барселона поможет вам сделать осмысленную ставку на игру.

Приведенная нами статистика актуальна по состоянию на 4 ноября 2022 года. Осасуне завтра, 5 ноября, предстоит встреча с Сельтой, а Барселона сыграет с Альмерией.

Осасуна

Клуб из Памплоны, для команды своего уровня, неплохо выступает в нынешнем розыгрыше Ла Лиги. Осасуна в 12 матчах набрала 20 очков и идет на седьмом месте в турнирной таблице. Памплонцы выиграли шесть матчей, дважды сыграли вничью и потерпели четыре поражения. Что касается разницы забитых и пропущенных мячей, то Осасуна идет с показателем в +2 (13 забитых и 11 пропущенных).

Лучшим бомбардиром команды является Чими Авила. Игрок отличился четырьмя голами в 12 матчах. Осасуна в трех предыдущих матчах не потерпела ни одного поражения, а также коллектив неизменно забивает в этих играх. Осасуна в предыдущих пяти встречах забила и пропустила по пять мячей.

В предыдущих пяти матчах команда забивает по 1 и пропускает по 1 голу за игру (в среднем).

В предыдущих пяти матчах команда показала следующие результаты:

Барселона

Каталонцы входят в число лидеров чемпионата Испании. Подопечные Хави в 12 матчах Ла Лиги набрали 31 очко и на один балл отстают от лидирующего мадридского Реала. Каталонцы лидируют и в количестве забитых голов — 29 (столько же и у Реала), и входят в число команд с самой надежной обороной (четыре пропущенных гола).

Лучшим бомбардиром команды является Роберт Левандовски. Он наколотил 18 голов в 20 матчах. Каталонцы не пропускают в 3 предыдущих матчах в Ла Лиге, в предыдущих пяти матчах команда забила 12 голов, и пропустила пять мячей.

«Блаугранас» не проигрывают в 11 из 13 предыдущих игр против «Осасуны»;

Каталонцы забивают в девяти крайних матчах против «Осасуны».

В предыдущих пяти матчах команда пропускает по 1 голу (в среднем), и в среднем забивает по 2,4 гола за игру.

В предыдущих пяти матчах «Барса» показала следующие результаты:

Коэффициенты букмекеров на матч Осасуна — Барселона

История противостояния Осасуны и Барселоны ознаменовала практически полным доминированием каталонцев. «Блаугранас» в предыдущих 20 очных встречах выиграли 14 матчей, четыре раза сыграли вничью и потерпели два поражения. Пять предыдущих очных встреч команд закончились следующими результатами:

Букмекеры видят Барселону фаворитом этой встречи:

Букмекерская контора Победа Осасуны Ничья Победа Барселоны Маржа букмекера Марафон Бет 6.20 4.60 1.49 4.98% Олимпбет 6.16 4.67 1.52 3.44% Лига Ставок 5.80 4.50 1.54 4.40% Винлайн 5.80 4.50 1.50 6.13%

Согласимся с аналитиками букмекерских контор. Барселона сейчас набрала хороший ход, и пытается навязать борьбу Реалу за лидерство в национальном первенстве. Осасуна неплохо выступает в чемпионате, однако вряд ли памплонцы смогут противостоять подопечным Хави. Игра получится напряженной, и закончится победой «Барсы» с разницей в 2-3 мяча.

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Где смотреть матч Осасуна – Барселона