Роналду получил 5 баллов из 10 за матч с «Сосьедадом» от MEN. Ниже оценка только у ван де Бека – 3

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Криштиану Роналду получил одну из худших оценок за игру с «Реал Сосьедад».

Manchester Evening News поставил 37-летнему португальцу, который отыграл весь матч целиком и отдал голевой пас, 5 баллов из 10.

Оценку ниже получил лишь хавбек Донни ван де Бек (3 балла).

Пятерки также получили Маркус Рэшфорд, Скотт Мактомини, Фред и Харри Магуайр – все они вышли на замену.

Самый высокий бал, а именно 8, получил Лисандро Мартинес.

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