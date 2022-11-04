Роналду получил 5 баллов из 10 за матч с «Сосьедадом» от MEN. Ниже оценка только у ван де Бека – 3
Криштиану Роналду получил одну из худших оценок за игру с «Реал Сосьедад».
Manchester Evening News поставил 37-летнему португальцу, который отыграл весь матч целиком и отдал голевой пас, 5 баллов из 10.
Оценку ниже получил лишь хавбек Донни ван де Бек (3 балла).
Пятерки также получили Маркус Рэшфорд, Скотт Мактомини, Фред и Харри Магуайр – все они вышли на замену.
Самый высокий бал, а именно 8, получил Лисандро Мартинес.
Комментарии