Роналду получил 5 баллов из 10 за матч с «Сосьедадом» от MEN. Ниже оценка только у ван де Бека – 3

получил одну из худших оценок за игру с .

Manchester Evening News поставил 37-летнему португальцу, который отыграл весь матч целиком и отдал голевой пас, 5 баллов из 10.

Оценку ниже получил лишь хавбек Донни ван де Бек (3 балла).

Пятерки также получили , Скотт Мактомини, и – все они вышли на замену.

Самый высокий бал, а именно 8, получил Лисандро Мартинес.