Челестини о судействе после 1:0 с «Крыльями»: «Не комментирую. Мне без разницы, что делает арбитр, это не моя работа»

Фабио Челестини не стал комментировать судейство в матче с «Крыльями Советов».

ЦСКА победил самарский клуб (1:0) в 13-м туре Мир РПЛ. Хавбек армейцев Кирилл Глебов и защитники «Крыльев » Николай Рассказов и Роман Евгеньев устроили стычк у во 2-м тайме, игроки самарцев хватали Глебова за шею и футболку. Главный арбитр Егор Егоров показал желтые карточки Глебову и Рассказову по итогам эпизода.

– Как судейство повлияло на ход матча?

– Не комментирую это. Мне без разницы, что делает судья, это не моя работа.

– Роман Бабаев говорил, что нужен нападающий. На ваш взгляд, какие позиции нужно усилить?

– Трансферное окно закрылось полтора месяца назад. Дайте мне немного спокойствия. Я уже полтора месяца живу спокойно, есть спортивный директор и клуб, которые понимают, что нужно делать. То, что нужно мне делать, – выиграть следующий матч.

– Почему приняли решение играть через навесы?

– Они хорошо перемещались, их невозможно было вскрывать. Надо идти больше один в один, провоцировать. Если мы будем провоцировать соперника, то они устанут. Во втором тайме стали лучше это делать.

– Было много попыток выйти из обороны длинной передачей, а не через короткий пас. Почему?

– Мы с Торопом разбираем все его действия перед игрой. Иногда невозможно выйти и сыграть коротко. Иногда нужно дать длинную передачу. Мы стараемся улучшать это с ним. Он растёт и прогрессирует, эти матчи для него важны.

– Почему вы заменили Вильягру. И как оцените его игру?

– Я доволен им. У него было 9 месяцев простоя. Жаль, что отменили гол, который он забил. Это был бы хороший подарок для него, он бы еще больше влился в команду. Он провел хороший матч.

– После забитого гола Лукин побежал к вам и обнял вас как сына. Что это означало?

– Надо его спросить. Вчера мы тоже с ним проводили видеотеории и индивидуальные беседы. Индивидуальная работа очень важна. Была достаточно жесткая беседа, мы разбирали его действия, матч с «Локомотивом», который был не лучшим. Он, может быть, подумал, что не выйдет сегодня. Этот жест, возможно, значил, следующее: «Спасибо, что я здесь на поле и играю», – сказал главный тренер ЦСКА .