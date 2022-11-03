Крооса пытаются убедить вернуться в сборную Германии на ЧМ-2022. Тони закончил карьеру в сборной

Тони Кроос может вернуться в сборную Германии.

Marca заявляет, что в сборной Германии предпринимаются попытки убедить пересмотреть свою позицию и вернуться в национальную сборную для участия в чемпионате мира в Катаре.

Неизвестно, как сам Кроос относится к такому развитию событий.

Полузащитник объявил о завершении карьеры в сборной после Чемпионата Европы в прошлом году.