«Ковентри» Лэмпарда выиграл 6 матчей подряд с общим счетом 19:2 и лидирует в Чемпионшипе. Поражений в лиге пока нет

«Ковентри» Фрэнка Лэмпарда одержал шестую победу подряд.

Команда, которую тренирует бывший полузащитник «Челси» и сборной Англии, сегодня обыграла «Уотфорд » (3:1). Ранее были побеждены «Портсмут» (2:1), «Блэкберн» (2:0), «Шеффилд Уэнсдей» (5:0), «Миллуолл» (4:0) и «Бирмингем» (3:0).

Небесно-голубые лидируют в Чемпионшипе, не потерпев ни одного поражения и набрав 28 очков в 12 турах. В этом сезоне «Ковентри » уступил только один раз – «Миллуоллу» (1:2) в Кубке лиги в конце августа.