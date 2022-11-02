Тони Кроос: «Гвардиола – идеальный тренер для моего стиля. Он сделал меня сильнее»

назвал идеальным тренером.

«Гвардиола до последнего хотел, чтобы я остался в «Баварии». Если нужно сделать выбор идеального тренера для моего стиля футбола, то это Гвардиола.

Мне понравилось работать год под его руководством. Пеп сделал меня сильнее», – заявил полузащитник .

Немецкий хавбек начал выступления за мадридский клуб с сезона-2014/15. Статистику Крооса можно изучить здесь.