Тони Кроос: «Не собираюсь менять клубы. Я завершу карьеру в «Реале», но не знаю когда»

заявил, что хочет завершить карьеру в «Реале».

«Я чувствую себя очень хорошо физически, на поле все идет хорошо, я очень счастлив, а в остальном я очень спокоен. Иногда очень забавно читать то, о чем я должен думать сам, когда даже я не знаю, что произойдет.

Я очень спокоен, во время паузы в лиге я буду думать о том, что может произойти в следующем году, и мало-помалу я решу, что хочу делать.

Что я всегда говорил, и это не изменилось, так это то, что я никуда не собираюсь уходить, я не собираюсь менять клубы, я собираюсь завершить карьеру в мадридском «Реале», но я не знаю когда. И клуб, и я очень спокойны, мы разговариваем, и ничего нового нет», – сказал полузащитник .