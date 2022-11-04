Тен Хаг о 2-м месте «МЮ» в ЛЕ: «У нас проблемы в атаке, нужно больше забивать. В этой группе мы могли сделать разницу мячей лучше»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Реал Сосьедад Ла Лига Лига Европы УЕФА Эрик тен Хаг Алехандро Гарначо Футбол

Эрик тен Хаг заявил, что «Манчестер Юнайтед» нужно усилить атаку.

Вчера «Манчестер Юнайтед» победил «Реал Сосьедад» (1:0) в матче заключительного тура группового этапа Лиги Европы, но занял второе место в группе, так как у испанской команды лучше разница мячей.

На 82-й минуте тренер «Ман Юнайтед» выступил защитника Харри Магуайра на позицию нападающего.

«Нам нужно больше вариантов. У нас проблемы в атаке.

Антони, Антони Марсьяль, Джейдон Санчо не готовы играть, но я действительно доволен игрой Гарначо. Надеюсь, он продолжит в том же духе. Он угрожал воротам, забил и хорошо оборонялся. Если он так и продолжит, я буду очень рад.

Конечно, мы всегда хотим быть на первом месте. Когда мы не там, мы разочаровываны. Но все-таки мы победили и сыграли на ноль. Мы создавали отличные моменты, но в атаке у нас были проблемы.

Очевидно, над этим нужно работать. Нужно больше забивать. Но пока ситуация такая. Думаю, в этой группе у нас была возможность сделать разницу мячей лучше», – сказал тен Хаг для BT Sport.

ЛЕ и ЛК закончили: «МЮ» может нарваться на «Барсу» или «Юве» в стыках. «Монако» Головина – тоже!

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные