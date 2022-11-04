Тен Хаг о 2-м месте «МЮ» в ЛЕ: «У нас проблемы в атаке, нужно больше забивать. В этой группе мы могли сделать разницу мячей лучше»

Эрик тен Хаг заявил, что нужно усилить атаку.

Вчера «Манчестер Юнайтед» победил (1:0) в матче заключительного тура группового этапа , но занял второе место в группе, так как у испанской команды лучше разница мячей.

На 82-й минуте тренер «Ман Юнайтед» выступил защитника Харри Магуайра на позицию нападающего.

«Нам нужно больше вариантов. У нас проблемы в атаке.

Антони, Антони Марсьяль, Джейдон Санчо не готовы играть, но я действительно доволен игрой Гарначо. Надеюсь, он продолжит в том же духе. Он угрожал воротам, забил и хорошо оборонялся. Если он так и продолжит, я буду очень рад.

Конечно, мы всегда хотим быть на первом месте. Когда мы не там, мы разочаровываны. Но все-таки мы победили и сыграли на ноль. Мы создавали отличные моменты, но в атаке у нас были проблемы.

Очевидно, над этим нужно работать. Нужно больше забивать. Но пока ситуация такая. Думаю, в этой группе у нас была возможность сделать разницу мячей лучше», – сказал тен Хаг для BT Sport.

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