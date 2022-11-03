Тен Хаг про 1:0 с «Сосьедадом»: «МЮ» разочарован, что не забил дважды, но не всегда получаешь что хочешь»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Реал Сосьедад Ла Лига Лига Европы УЕФА Донни ван де Бек Эрик тен Хаг Алехандро Гарначо Футбол

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг подвел итоги матча с «Сосьедадом» (1:0).

«Не всегда получаешь то, чего хочешь. Сегодня мы победили, и я рад этому. Также меня порадовали и некоторые другие аспекты: игра Гарначо, возвращение Донни ван де Бека.

Конечно, мы разочарованы тем, что не забили два мяча. Я начал делать замены, чтобы на поле было больше атакующих игроков. В последние десять минут мы создали хороший момент. Нам необходимо было рисковать.

Я надеюсь, что Гарначо продолжит развиваться. Он постоянно угрожал воротам. Я буду рад, если он продолжит в том же духе. Он забил отличный гол после отличной атаки», – сказал тен Хаг BT Sport.

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