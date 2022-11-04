Черчесов про 0:1 с «Трабзонспором»: «Ференцварош» хотел победить, но соперник был на поле и не позволил»

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Станислав Черчесов подвел итоги матча с «Трабзонспором» (0:1) в Лиге Европы.

«Сегодня мы играли против очень хорошей команды. Мы хотели победить, но соперник был на поле и не позволил нам.

Мы заняли первое место в группе, и на этом первый этап Лиги Европы для нас завершен. Мы добились этого успеха спустя 47 лет, поэтому я не могу злиться из-за поражения 0:1.

Но, конечно, мы анализируем каждый матч, без этого нельзя совершенствоваться», – сказал главный тренер «Ференцвароша».

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