Черчесов про 0:1 с «Трабзонспором»: «Ференцварош» хотел победить, но соперник был на поле и не позволил»

подвел итоги матча с (0:1) в .

«Сегодня мы играли против очень хорошей команды. Мы хотели победить, но соперник был на поле и не позволил нам.

Мы заняли первое место в группе, и на этом первый этап Лиги Европы для нас завершен. Мы добились этого успеха спустя 47 лет, поэтому я не могу злиться из-за поражения 0:1.

Но, конечно, мы анализируем каждый матч, без этого нельзя совершенствоваться», – сказал главный тренер .