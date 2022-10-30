«Ференцварош» Черчесова выиграл 9 из 11 матчей и лидирует в лиге Венгрии

«Ференцварош» лидирует в чемпионате Венгрии, проведя минимум на матч меньше остальных.

Команда Станислава Черчесова сегодня обыграла (2:1) в 13-м туре.

За 11 игр действующие чемпионы одержали 9 побед и дважды уступили. На их счету 27 очков – на 3 больше, чем у «Кечкемета», сыгравшего 13 раз.

Далее «Ференцварош» встретится в чемпионате с «Фехерваром» – это случится 5 ноября.

Плей-офф ЛЕ Черчесова с «Ференцварошем» – история. У клуба не было евровесны с 1975-го!