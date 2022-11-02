Станислав Черчесов: «Кокорину надо заново запустить карьеру. Кипр – не Серия А, но надо вновь почувствовать вкус к футболу, чтобы попасть в более сильную лигу»
Станислав Черчесов высказался об Александре Кокорине.
«Ему надо заново запустить карьеру. Александр [Кокорин], как и Оздоев, пришел туда, где ему рады. Он не случайно почти сразу стал забивать.
Понятно, что чемпионат Кипра – это не Серия А, но в любом случае надо вновь почувствовать вкус к футболу и голам, чтобы через эту лигу опять попасть в более сильную», – сказал экс-тренер сборной России, работающий в «Ференцвароше».
Кокорин выступает за кипрский «Арис», куда перешел минувшим летом из «Фиорентины». Сейчас на его счету три гола и две результативные передачи в 8 матчах.
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