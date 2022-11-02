Директор по развитию туризма в шведском регионе Халланд: «Популярность Холанда мешает нам в интернете. Мы рискуем превратиться в забытую Атлантиду»

Популярность форварда мешает развитию туризма в шведском регионе Халланд.

Директор Visit Halland – организации, занимающейся туристическим направлением в данной административно-территориальной единице, – призвал журналистов и футбольных фанатов внимательнее относиться к текстам и запросам в интернете, поскольку многочисленные ошибки влияют на результаты выдачи.

«Мы Халланд, он Холанд (Halland и Haaland – прим. Sports.ru). Популярность этого футбольного феномена мешает нашему присутствию в интернете.

Если ничего не предпринять, мы опасаемся того, что наш прекрасный регион рискует превратиться в забытую Атлантиду, место, известное лишь по легендам и древним писаниям», – отметил Джимми Сандберг.