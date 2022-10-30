не был готов к выходу на замену в матче с «Валенсией».

Во втором тайме матча «Валенсия» – «Барселона» (0:1) получил травму, и Хави в экстренном порядке выпустил Пике на поле. Однако Жерару потребовалось для выхода на поле больше времени, чем обычно.

Защитник сидел на скамейке запасных в шлепанцах, без гетр и щитков. Когда пришло время надевать бутсы, оказалось, что на шнурках узел. помогал Пике развязать его.

«На Пике не было ни бутс, ни щитков, потому что он не ожидал, что выйдет на поле. Времени на разминку тоже не было», – сказал после матча тренер каталонцев .

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