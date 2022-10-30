Пике не был готов к выходу на замену – он сидел в шлепанцах, без гетр и щитков. Бускетс помог ему развязать узел на шнурках
Жерар Пике не был готов к выходу на замену в матче с «Валенсией».
Во втором тайме матча «Валенсия» – «Барселона» (0:1) Жюль Кунде получил травму, и Хави в экстренном порядке выпустил Пике на поле. Однако Жерару потребовалось для выхода на поле больше времени, чем обычно.
Защитник сидел на скамейке запасных в шлепанцах, без гетр и щитков. Когда пришло время надевать бутсы, оказалось, что на шнурках узел. Серджи Бускетс помогал Пике развязать его.
«На Пике не было ни бутс, ни щитков, потому что он не ожидал, что выйдет на поле. Времени на разминку тоже не было», – сказал после матча тренер каталонцев Хави.
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