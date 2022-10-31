Энрике включил Пике в расширенный состав Испании на ЧМ-2022

попал в расширенный состав сборной на .

Луис Энрике включил защитника «Барселоны» в список из 55 игроков, претендующих на поездку на турнир.

По информации Marca, в список также попали «почти все игроки «Барселоны», которых можно вызвать», кроме и .

Отмечается, что у Пике, как и у Серхио Рамоса, мало шансов попасть в итоговую заявку из 25-26 человек, которая будет оглашена 11 ноября.

Ранее сообщалось, что Испания не планирует публично оглашать расширенный состав.

Пике не был готов к выходу на замену – он сидел в шлепанцах, без гетр и щитков. Бускетс помог ему развязать узел на шнурках