Энрике включил Пике в расширенный состав Испании на ЧМ-2022

Теги Барселона Жерар Пике Ла Лига Сборная Испании по футболу Луис Энрике ЧМ-2022 Серджи Роберто Эктор Бельерин Футбол

Жерар Пике попал в расширенный состав сборной Испании на ЧМ-2022.

Луис Энрике включил защитника «Барселоны» в список из 55 игроков, претендующих на поездку на турнир.

По информации Marca, в список также попали «почти все игроки «Барселоны», которых можно вызвать», кроме Серджи Роберто и Эктора Бельерина.

Отмечается, что у Пике, как и у Серхио Рамоса, мало шансов попасть в итоговую заявку из 25-26 человек, которая будет оглашена 11 ноября.

Ранее сообщалось, что Испания не планирует публично оглашать расширенный состав.

Пике не был готов к выходу на замену – он сидел в шлепанцах, без гетр и щитков. Бускетс помог ему развязать узел на шнурках

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