Энрике включил Пике в расширенный состав Испании на ЧМ-2022
Жерар Пике попал в расширенный состав сборной Испании на ЧМ-2022.
Луис Энрике включил защитника «Барселоны» в список из 55 игроков, претендующих на поездку на турнир.
По информации Marca, в список также попали «почти все игроки «Барселоны», которых можно вызвать», кроме Серджи Роберто и Эктора Бельерина.
Отмечается, что у Пике, как и у Серхио Рамоса, мало шансов попасть в итоговую заявку из 25-26 человек, которая будет оглашена 11 ноября.
Ранее сообщалось, что Испания не планирует публично оглашать расширенный состав.
Пике не был готов к выходу на замену – он сидел в шлепанцах, без гетр и щитков. Бускетс помог ему развязать узел на шнурках
Комментарии