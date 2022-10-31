РФС об отмене матча с Боснией: «План сбора не будет нарушен, разные варианты прорабатывались заранее»

В РФС заявили, что отмена матча со сборной Боснии и Герцеговины предполагалась заранее.

РФС прорабатывал различные варианты на этот случай, поэтому отказ боснийцев не повлияет на план предстоящего тренировочного сбора.

«РФС заранее предполагал возможность переноса матча с Боснией и Герцеговиной на более поздний срок, поэтому заранее прорабатывал различные варианты проведениях встреч с другими соперниками. План предстоящего учебно‑тренировочного сбора не будет нарушен, предполагается проведение двух игр. Первым соперником станет Таджикистан, второй будет объявлен в ближайшее время», – сообщает служба коммуникаций РФС.

Ранее боснийская сторона объявила, что матч со сборной России, который был запланирован на 19 ноября в Санкт-Петербурге, не состоится.