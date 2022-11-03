Месси отстает от Роналду на 2 голевых паса в списке лучших ассистентов в истории ЛЧ – 40 против 42

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Лионелю Месси осталось 2 ассиста в Лиге чемпионов до повторения рекорда Криштиану Роналду.

Во вчерашней игре 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Ювентусом» (2:1) аргентинский нападающий сделал голевую передачу на Килиана Мбаппе.

Теперь у Месси 40 голевых передач в Лиге чемпионов – он занимает второе место в истории по этому показателю.

Роналду по-прежнему лидирует, сделав 42 результативные передачи. Однако в этом сезоне форвард «Манчестер Юнайтед» не сможет улучшить свою статистику – он с клубом выступает в Лиге Европы.

Третье место занимает вингер «Ювентуса» Анхель Ди Мария – у него 38 голевых передач. Четвертым идет нападающий «ПСЖ» Неймар – он сделал 33 результативных паса в Лиге чемпионов.

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