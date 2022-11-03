«Барса» интересуется Субименди – Хави видит в хавбеке «Сосьедада» замену Бускетсу. Отступные – 60 млн евро

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Главный тренер каталонцев уже дал понять руководству клуба, что в этом качестве он видит 23-летнего полузащитника («Реал Сосьедад»). Тренерский штаб считает его наиболее близким по игровым качествам к капитану «Барсы».

Хави рассчитывает на Субименди, хотя понимает, что его приобрести его будет непросто. Переговоры с обычно проходят сложно для «Барселоны», а сумма отступных в контракте полузащитника составляет 60 млн евро.

Несколько недель назад Субименди продлил контракт до 2027 года, но сумма отступных не увеличилась осталась на уровне 60 млн евро. При этом «Реал Сосьедад» хотел, чтобы она достигла 100 млн евро.

Контракт Серджи Бускетса истекает в конце сезона.

Статистику Субименди можно найти здесь.