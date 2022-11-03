Бельерин о «Барсе»: «Играть здесь – моя давняя мечта»

рассказал о том, что давно мечтал играть за «Барселону».

«Я очень рад быть здесь и наслаждаться игрой за «Барсу», потому что это моя давняя мечта.

Когда ты приезжаешь в последний день тренировочного лагеря, не пройдя предсезонку, всегда сложнее войти в игру. Но я доволен тем, как все развивается на футбольном и на личном уровне.

Команда новая, было много травм. Такие проекты требуют времени для достижения результатов. И Хави, и команда очень четко понимаем, чего мы хотим, и шаг за шагом у нас это получается», – заявил защитник каталонского клуба.