Бельерин о «Барсе»: «Играть здесь – моя давняя мечта»

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Эктор Бельерин рассказал о том, что давно мечтал играть за «Барселону».

«Я очень рад быть здесь и наслаждаться игрой за «Барсу», потому что это моя давняя мечта.

Когда ты приезжаешь в последний день тренировочного лагеря, не пройдя предсезонку, всегда сложнее войти в игру. Но я доволен тем, как все развивается на футбольном и на личном уровне.

Команда новая, было много травм. Такие проекты требуют времени для достижения результатов. И Хави, и команда очень четко понимаем, чего мы хотим, и шаг за шагом у нас это получается», – заявил защитник каталонского клуба.

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