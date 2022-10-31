«Барса» может купить правого защитника зимой, Хави считает этот трансфер приоритетным. Контракт с Бельерином не продлят
«Барселона» намерена купить правого защитника.
Главный тренер каталонцев Хави считает этот трансфер приоритетным для клуба. Нового игрока на эту позицию могут подписать уже зимой.
Летом «Барселона» подписала Эктора Бельерина – он перешел в клуб свободным агентом в самом конце трансферного окна. Игрок согласился на самую низкую зарплату в команде – 400 тысяч евро в год.
Однако в течение сезона в клубе увидели игровые недостатки Бельерина – особенно в больших матчах. Клуб уже принял решение не продлевать с ним контракт.
В некоторых матчах Хави выпускал на позиции правого защитника игроков центра обороны – Жюля Кунде и Рональда Араухо. Также на правом фланге защиты может играть Серджи Роберто, но он предпочитает выступать на «родной» позиции в полузащите.
Ранее сообщалось об интересе «Барсы» к защитнику «Манчестер Юнайтед» Диогу Далоту. Его контракт с клубом истекает в конце сезона, но «МЮ» может воспользоваться опцией продления соглашения на сезон.
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