«Барса» может купить правого защитника зимой, Хави считает этот трансфер приоритетным. Контракт с Бельерином не продлят

намерена купить правого защитника.

Главный тренер каталонцев считает этот трансфер приоритетным для клуба. Нового игрока на эту позицию могут подписать уже зимой.

Летом «Барселона» подписала Эктора Бельерина – он перешел в клуб свободным агентом в самом конце трансферного окна. Игрок согласился на самую низкую зарплату в команде – 400 тысяч евро в год.

Однако в течение сезона в клубе увидели игровые недостатки Бельерина – особенно в больших матчах. Клуб уже принял решение не продлевать с ним контракт.

В некоторых матчах Хави выпускал на позиции правого защитника игроков центра обороны – и . Также на правом фланге защиты может играть , но он предпочитает выступать на «родной» позиции в полузащите.

Ранее сообщалось об интересе «Барсы» к защитнику «Манчестер Юнайтед» Диогу Далоту. Его контракт с клубом истекает в конце сезона, но «МЮ» может воспользоваться опцией продления соглашения на сезон.