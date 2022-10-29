Пеп о 4-м месте «Ньюкасла»: «Они играют смело и претендуют на титул»

Теги Ньюкасл Манчестер Сити премьер-лига Англия Пеп Гвардиола Эдди Хау Футбол

Главный тренер «Манчестер Сити» высказался о «Ньюкасле».

После 12 матчей «сороки» занимают в таблице АПЛ 4-е место.

«Ньюкасл» уже рядом. Я видел их игру против «Тоттенхэма» [2:1]. Их центральные защитники не уступали Кейну и Сону в единоборствах.

Мы встречались с ними в третьем туре [3:3]. Причем эта команда играет раз в неделю. Мы знаем, насколько Эдди [Хау] хороший тренер.

У них новые игроки. Они играют смело и претендуют на титул», – сказал Пеп Гвардиола.

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