Пеп о 4-м месте «Ньюкасла»: «Они играют смело и претендуют на титул»

Главный тренер высказался о «Ньюкасле».

После 12 матчей «сороки» занимают в таблице 4-е место.

уже рядом. Я видел их игру против «Тоттенхэма» [2:1]. Их центральные защитники не уступали Кейну и Сону в единоборствах.

Мы встречались с ними в третьем туре [3:3]. Причем эта команда играет раз в неделю. Мы знаем, насколько Эдди [Хау] хороший тренер.

У них новые игроки. Они играют смело и претендуют на титул», – сказал .