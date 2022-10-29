Пеп о 4-м месте «Ньюкасла»: «Они играют смело и претендуют на титул»
Главный тренер «Манчестер Сити» высказался о «Ньюкасле».
После 12 матчей «сороки» занимают в таблице АПЛ 4-е место.
«Ньюкасл» уже рядом. Я видел их игру против «Тоттенхэма» [2:1]. Их центральные защитники не уступали Кейну и Сону в единоборствах.
Мы встречались с ними в третьем туре [3:3]. Причем эта команда играет раз в неделю. Мы знаем, насколько Эдди [Хау] хороший тренер.
У них новые игроки. Они играют смело и претендуют на титул», – сказал Пеп Гвардиола.
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