Во сколько играют Райо Вальекано – Реал Мадрид, Ла Лига, 7 ноября, время начала матча

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В понедельник, 7 ноября, сыграют Райо Вальекано и Реал Мадрид в 13 туре Ла Лиги: Чемпионата Испании по футболу.

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  • Игра пройдет на стадионе «Кампо де Вальекас».
  • Встречу будет в прямом эфире показывать канал Okko.
  • Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
  • Начало матча запланировано на 23:00 по московскому времени.

Райо Вальекано: все новости

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Прогноз на матч Райо Вальекано – Реал

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