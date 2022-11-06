Райо Вальекано — Реал Мадрид: прогноз на матч 07.11.2022, Ла Лига

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7 ноября любители испанского футбола увидят матч с участием единственного представителя Ла Лиги в плей-офф Лиги чемпионов. В 23:00 по московскому времени стартует игра «Райо Вальекано» — «Реал» Мадрид. Команды сыграют на поле стадиона «Кампо-де-Вальекас» в Мадриде.

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Рекомендованная ставка: победа «Реала» за 1,65, «обе забьют — да» за 1,76, ТБ2,5 за 1,71.

Команды представляют один город, но напряженных матчей в противостоянии клубов нет. «Реал» намного сильнее своего оппонента. Об этом свидетельствуют результаты очных матчей. «Сливочные» выиграли 9 из 10 матчей на любом поле и 9 из 10 встреч на стадионе «Кампо-де-Вальекас» в рамках чемпионата Испании. В предстоящей игре «Реал» явный фаворит. Прогноз на матч «Райо Вальекано» — «Реал» поможет оценить шансы команд на победу, узнать форму команд, последние результаты, коэффициенты и интересные статистические тренды в противостоянии.

Райо Вальекано

«Райо Вальекано» достаточно успешно проводит последние матчи в Ла Лиге. В целом по сезону коллектив из Мадрида выступает на достойном уровне. По итогам 12-ти туров «пчелы» расположились на девятой строчке. У подопечных Андони Ираола 18 набранных очков. Отставание от еврокубковой зоны три балла, от зоны Лиги чемпионов — пять очков. Всего в чемпионате 5 побед, 3 ничьи и 4 поражения. Разница голов 17:14.

На отрезке в пять туров чемпионата Испании «Райо Вальекано» на шестом месте. У команды следующие результаты в турнире:

  • «Севилья» — «Райо Вальекано» 0:1;
  • «Райо Вальекано» — «Кадис» 5:1;
  • «Атлетико» — «Райо Вальекано» 1:1;
  • «Райо Вальекано» — «Хетафе» 0:0;
  • «Альмерия» — «Райо Вальекано» 3:1.

У «пчел» 8 очков и разница голов 8:5.

На домашней арене команда проиграла всего один матч в чемпионате. С 10-ю очками (3 победы, 1 ничья и 1 поражение» коллектив на девятом месте.

Интересные статистические факты по игре «Райо Вальекано»:

  • Лучший снайпер — Флорьян Лежен и Исаак Паласон, обе забили по три мяча;
  • Лучший ассистент — Исаак Паласон, Серхио Камельо, Оскар Трехо, Унаи Лопес, у каждого по две голевые передачи;
  • Самый результативный игрок — Исаак Паласон (3+2), Серхио Камельо (2+2);
  • Флорьян Лежен и Рэнди Нтека заработали по одному удалению;
  • «Райо Вальекано» проиграло «Реалу» в 13 из 14 очных матчей;
  • Обмен голами прошел в 7 из 9 домашних матчей команды в чемпионате Испании.

Травмированных и дисквалифицированных в команде нет. За основной состав не играет самый дорогой новичок. За Рауля де Томаса «Райо» заплатил от 8 до 12 млн евро, но дебютировать за команду форвард сможет только в январе. Де Томас ранее играл за клуб из Мадрида.

Реал Мадрид

«Реал» подтвердил статус главного претендента в борьбе за чемпионский титул в Испании. Действующий чемпион временно пропустил «Барселону» вперед, но за счет победы в очной встрече вернул себе первое место и пока не планирует его упускать. «Сливочные» набрали 32 очка в 12-ти турах. У подопечных Карло Анчелотти 10 побед и 2 ничьи. «Реал» единственный клуб, кто не проигрывает в Ла Лиге. Разница голов 29:10. Отрыв от «Барселоны» одно очко. «Сливочные» опережают на 9 очков «Атлетико» и «Бетис», которые идут в зоне Лиги чемпионов. Успешно для «Реала» завершился вояж в ЛЧ. Команда вышла в плей-офф, оставшись единственной командой от Испании на этой стадии.

В последнем туре чемпионата Испании «Реал» не сумел переиграть «Жирону», сыграв дома вничью 1:1. Это первая потеря очков в пяти турах. Результаты команды в пяти матчах Ла Лиги:

  • «Реал» — «Жирона» 1:1;
  • «Реал» — «Севилья» 3:1;
  • «Эльче» — «Реал» 0:3;
  • «Реал» — «Барселона» 3:1;
  • «Хетафе» — «Реал» 0:1.

На этом игровом отрезке «сливочные» на первом месте в турнире. В пяти играх набрано 13 очков. Разница голов 11:3.

В сезоне 2022/2023 «Реал» удачнее играет в гостях. В шести играх чемпионата одержано шесть побед с разницей голов 15:4. С 18-ю очками команда на первом месте в турнире. Если брать домашние встречи, то коллектив из Мадрида только на четвертой строчке с 14 очками. В 6 играх 4 победы и 2 ничьи. Разница голов 14:6.

Интересные статические факты по игре «Реала» в сезоне:

  • Лучший снайпер — Винисиус Жуниор, Федерико Вальверде, оба забили по 6 мячей;
  • Лучший ассистент — Родриго с 4 передачами, по 3 передачи у Винисиуса Жуниора и Давида Алабы;
  • Самый результативный игрок — Винисиус Жуниор с 9 очками (6+3), по 8 очков у Федерико Вальверде (6+2) и Родриго (4+4);
  • Единственное удаление в сезоне у Тони Крооса за две желтые карточки;
  • «Реал» забивает в первом тайме в пяти матчах подряд;
  • «Реал» выиграл 6 гостевых игр подряд;
  • «Реал» выиграл 13 из 14 матчей против «Райо Вальекано»;
  • «Реал» выиграл 6 из 7 очных матчей против «Райо Вальекано» в гостях;
  • «Реал» забивает в 12 матчах;
  • Ставка на обмен голами прошла в 10 из 12 игр Ла Лиги.

Матч против «Райо Вальекано» пропустит Тони Кроос за удаление в предыдущей встрече. Из-за мышечной травмы не сыграет Орельен Тчуамени.

Райо Вальекано — Реал Мадрид: история личных встреч

Всего команды сыграли в 40 матчах. За всего время «Райо Вальекано» выиграл всего 6 игр, при 3 ничьих и 31 победе «Реала». Разница голов 109:39. Результаты последних 10 матчей.

У «Реала» 9 побед в 10-ти очных встречах на поле «Райо Вальекано». Разница голов 19:7. Последние матчи проходят в довольно напряженной борьбе. Только в одной из пяти игр у «Реала» преимущество в два гола. Если брать 10 встреч, то победа «Реала» с форой -1,5 прошла только в трех играх. 7 матчей завершились с преимуществом одной из команд в один мяч.

Коэффициенты букмекеров на матч Райо Вальекано — Реал Мадрид

«Реал» получил статус фаворита игры. В таблице коэффициенты букмекерских контор на результативность и общий исход встречи.

Букмекерская контора

Победа «Райо Вальекано»

Ничья

Победа «Реала»

ТМ2,5

ТБ2,5

«Лига Ставок»

5,20

4,20

1,65

2,10

1,71

«1хСтавка»

5,70

4,24

1,62

2,14

1,79

Winline

5,00

4,10

1,61

2,07

1,70

Leon

5,70

4,39

1,67

2,11

1,75

«Марафон»

5,90

4,35

1,66

2,19

1,83

BetBoom

5,60

4,30

1,61

2,12

1,75

В сезоне 2022/2023 «Райо Вальекано» достаточно сильно выступает на домашней арене. Команда проиграла всего один матч из пяти. Меньше домашних поражений только у «Реала» и «Барселоны». «Реал» в свою очередь выиграл все домашние матчи и вероятнее всего подтвердит статус фаворита матча. «Реал» пропускает почти в каждой игре чемпионата Испании. На гол «Райо Вальекано» букмекерская контора «Лига Ставок» предлагает коэффициент 1,53. Для ставки на матч можно заиграть обмен голами и ТБ2,5, коэффициенты 1,76 и 1,71.

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Где смотреть матч Райо Вальекано – Реал Мадрид

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