Райо Вальекано — Реал Мадрид: прогноз на матч 07.11.2022, Ла Лига
7 ноября любители испанского футбола увидят матч с участием единственного представителя Ла Лиги в плей-офф Лиги чемпионов. В 23:00 по московскому времени стартует игра «Райо Вальекано» — «Реал» Мадрид. Команды сыграют на поле стадиона «Кампо-де-Вальекас» в Мадриде.
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Рекомендованная ставка: победа «Реала» за 1,65, «обе забьют — да» за 1,76, ТБ2,5 за 1,71.
Команды представляют один город, но напряженных матчей в противостоянии клубов нет. «Реал» намного сильнее своего оппонента. Об этом свидетельствуют результаты очных матчей. «Сливочные» выиграли 9 из 10 матчей на любом поле и 9 из 10 встреч на стадионе «Кампо-де-Вальекас» в рамках чемпионата Испании. В предстоящей игре «Реал» явный фаворит. Прогноз на матч «Райо Вальекано» — «Реал» поможет оценить шансы команд на победу, узнать форму команд, последние результаты, коэффициенты и интересные статистические тренды в противостоянии.
Райо Вальекано
«Райо Вальекано» достаточно успешно проводит последние матчи в Ла Лиге. В целом по сезону коллектив из Мадрида выступает на достойном уровне. По итогам 12-ти туров «пчелы» расположились на девятой строчке. У подопечных Андони Ираола 18 набранных очков. Отставание от еврокубковой зоны три балла, от зоны Лиги чемпионов — пять очков. Всего в чемпионате 5 побед, 3 ничьи и 4 поражения. Разница голов 17:14.
На отрезке в пять туров чемпионата Испании «Райо Вальекано» на шестом месте. У команды следующие результаты в турнире:
- «Севилья» — «Райо Вальекано» 0:1;
- «Райо Вальекано» — «Кадис» 5:1;
- «Атлетико» — «Райо Вальекано» 1:1;
- «Райо Вальекано» — «Хетафе» 0:0;
- «Альмерия» — «Райо Вальекано» 3:1.
У «пчел» 8 очков и разница голов 8:5.
На домашней арене команда проиграла всего один матч в чемпионате. С 10-ю очками (3 победы, 1 ничья и 1 поражение» коллектив на девятом месте.
Интересные статистические факты по игре «Райо Вальекано»:
- Лучший снайпер — Флорьян Лежен и Исаак Паласон, обе забили по три мяча;
- Лучший ассистент — Исаак Паласон, Серхио Камельо, Оскар Трехо, Унаи Лопес, у каждого по две голевые передачи;
- Самый результативный игрок — Исаак Паласон (3+2), Серхио Камельо (2+2);
- Флорьян Лежен и Рэнди Нтека заработали по одному удалению;
- «Райо Вальекано» проиграло «Реалу» в 13 из 14 очных матчей;
- Обмен голами прошел в 7 из 9 домашних матчей команды в чемпионате Испании.
Травмированных и дисквалифицированных в команде нет. За основной состав не играет самый дорогой новичок. За Рауля де Томаса «Райо» заплатил от 8 до 12 млн евро, но дебютировать за команду форвард сможет только в январе. Де Томас ранее играл за клуб из Мадрида.
Реал Мадрид
«Реал» подтвердил статус главного претендента в борьбе за чемпионский титул в Испании. Действующий чемпион временно пропустил «Барселону» вперед, но за счет победы в очной встрече вернул себе первое место и пока не планирует его упускать. «Сливочные» набрали 32 очка в 12-ти турах. У подопечных Карло Анчелотти 10 побед и 2 ничьи. «Реал» единственный клуб, кто не проигрывает в Ла Лиге. Разница голов 29:10. Отрыв от «Барселоны» одно очко. «Сливочные» опережают на 9 очков «Атлетико» и «Бетис», которые идут в зоне Лиги чемпионов. Успешно для «Реала» завершился вояж в ЛЧ. Команда вышла в плей-офф, оставшись единственной командой от Испании на этой стадии.
В последнем туре чемпионата Испании «Реал» не сумел переиграть «Жирону», сыграв дома вничью 1:1. Это первая потеря очков в пяти турах. Результаты команды в пяти матчах Ла Лиги:
- «Реал» — «Жирона» 1:1;
- «Реал» — «Севилья» 3:1;
- «Эльче» — «Реал» 0:3;
- «Реал» — «Барселона» 3:1;
- «Хетафе» — «Реал» 0:1.
На этом игровом отрезке «сливочные» на первом месте в турнире. В пяти играх набрано 13 очков. Разница голов 11:3.
В сезоне 2022/2023 «Реал» удачнее играет в гостях. В шести играх чемпионата одержано шесть побед с разницей голов 15:4. С 18-ю очками команда на первом месте в турнире. Если брать домашние встречи, то коллектив из Мадрида только на четвертой строчке с 14 очками. В 6 играх 4 победы и 2 ничьи. Разница голов 14:6.
Интересные статические факты по игре «Реала» в сезоне:
- Лучший снайпер — Винисиус Жуниор, Федерико Вальверде, оба забили по 6 мячей;
- Лучший ассистент — Родриго с 4 передачами, по 3 передачи у Винисиуса Жуниора и Давида Алабы;
- Самый результативный игрок — Винисиус Жуниор с 9 очками (6+3), по 8 очков у Федерико Вальверде (6+2) и Родриго (4+4);
- Единственное удаление в сезоне у Тони Крооса за две желтые карточки;
- «Реал» забивает в первом тайме в пяти матчах подряд;
- «Реал» выиграл 6 гостевых игр подряд;
- «Реал» выиграл 13 из 14 матчей против «Райо Вальекано»;
- «Реал» выиграл 6 из 7 очных матчей против «Райо Вальекано» в гостях;
- «Реал» забивает в 12 матчах;
- Ставка на обмен голами прошла в 10 из 12 игр Ла Лиги.
Матч против «Райо Вальекано» пропустит Тони Кроос за удаление в предыдущей встрече. Из-за мышечной травмы не сыграет Орельен Тчуамени.
Райо Вальекано — Реал Мадрид: история личных встреч
Всего команды сыграли в 40 матчах. За всего время «Райо Вальекано» выиграл всего 6 игр, при 3 ничьих и 31 победе «Реала». Разница голов 109:39. Результаты последних 10 матчей.
У «Реала» 9 побед в 10-ти очных встречах на поле «Райо Вальекано». Разница голов 19:7. Последние матчи проходят в довольно напряженной борьбе. Только в одной из пяти игр у «Реала» преимущество в два гола. Если брать 10 встреч, то победа «Реала» с форой -1,5 прошла только в трех играх. 7 матчей завершились с преимуществом одной из команд в один мяч.
Коэффициенты букмекеров на матч Райо Вальекано — Реал Мадрид
«Реал» получил статус фаворита игры. В таблице коэффициенты букмекерских контор на результативность и общий исход встречи.
|
Букмекерская контора
|
Победа «Райо Вальекано»
|
Ничья
|
Победа «Реала»
|
ТМ2,5
|
ТБ2,5
|
5,20
|
4,20
|
1,65
|
2,10
|
1,71
|
5,70
|
4,24
|
1,62
|
2,14
|
1,79
|
5,00
|
4,10
|
1,61
|
2,07
|
1,70
|
5,70
|
4,39
|
1,67
|
2,11
|
1,75
|
5,90
|
4,35
|
1,66
|
2,19
|
1,83
|
5,60
|
4,30
|
1,61
|
2,12
|
1,75
В сезоне 2022/2023 «Райо Вальекано» достаточно сильно выступает на домашней арене. Команда проиграла всего один матч из пяти. Меньше домашних поражений только у «Реала» и «Барселоны». «Реал» в свою очередь выиграл все домашние матчи и вероятнее всего подтвердит статус фаворита матча. «Реал» пропускает почти в каждой игре чемпионата Испании. На гол «Райо Вальекано» букмекерская контора «Лига Ставок» предлагает коэффициент 1,53. Для ставки на матч можно заиграть обмен голами и ТБ2,5, коэффициенты 1,76 и 1,71.
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