нацелилась на трансфер полузащитника .

По данным L’Équipe, каталонцы хотят подписать 31-летнего хавбека, так как директор «Барселоны» считает, что следующим летом клубу необходимо сосредоточиться на свободных агентах.

Учитывая финансовые проблемы «Барселоны», для каталонского клуба при подписании новичков ключевым моментом будет их готовность вписаться в новую структуру зарплат.

Канте пропустит ЧМ-2022 из-за травмы. В октябре он перенес операцию и выбыл на четыре месяца. В текущем сезоне хавбек сыграл в два раза. Он не выходил на поле с 14 августа.

Контракт Канте с «Челси» действует до лета 2023 года, и стороны пока не могут договориться об условиях продолжения сотрудничества.