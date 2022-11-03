Фанаты «Реала» кричали «Чоло, оставайся» на игре с «Селтиком». «Атлетико» вылетел из еврокубков
Болельщики «Реала» издевались над «Атлетико» во время игры с «Селтиком» (5:1).
Во время матча заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов, закончившегося победой «Мадрида» со счетом 5:1, болельщики, посетившие «Сантьяго Бернабеу», скандировали: «Чоло, оставайся». Эти выкрики были слышны вскоре после начала матча, а также на старте второго тайма.
El Cholo («индеец» в переводе с испанского) – прозвище главного тренера «Атлетико» Диего Симеоне.
«Атлетико» занял 4-е место в группе Лиги чемпионов и вылетел из еврокубков. В Ла Лиге «рохибланкос» занимают 3-е место, отставая от лидирующего «Реала» на 9 очков.
Напомним, что во время класико фанаты «Реала» скандировали «Хави, оставайся». «Барселона» во втором сезоне подряд вылетела в Лигу Европы.
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