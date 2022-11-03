Фанаты «Реала» кричали «Чоло, оставайся» на игре с «Селтиком». «Атлетико» вылетел из еврокубков

Болельщики «Реала» издевались над во время игры с (5:1).

Во время матча заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов, закончившегося победой «Мадрида» со счетом 5:1, болельщики, посетившие , скандировали: «Чоло, оставайся». Эти выкрики были слышны вскоре после начала матча, а также на старте второго тайма.

El Cholo («индеец» в переводе с испанского) – прозвище главного тренера «Атлетико» .

«Атлетико» занял 4-е место в группе Лиги чемпионов и вылетел из еврокубков. В Ла Лиге «рохибланкос» занимают 3-е место, отставая от лидирующего «Реала» на 9 очков.

Напомним, что во время класико фанаты скандировали «Хави, оставайся». «Барселона» во втором сезоне подряд вылетела в Лигу Европы.