Фанаты «Реала» кричали «Чоло, оставайся» на игре с «Селтиком». «Атлетико» вылетел из еврокубков

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Болельщики «Реала» издевались над «Атлетико» во время игры с «Селтиком» (5:1).

Во время матча заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов, закончившегося победой «Мадрида» со счетом 5:1, болельщики, посетившие «Сантьяго Бернабеу», скандировали: «Чоло, оставайся». Эти выкрики были слышны вскоре после начала матча, а также на старте второго тайма.

El Cholo («индеец» в переводе с испанского) – прозвище главного тренера «Атлетико» Диего Симеоне.

«Атлетико» занял 4-е место в группе Лиги чемпионов и вылетел из еврокубков. В Ла Лиге «рохибланкос» занимают 3-е место, отставая от лидирующего «Реала» на 9 очков.

Напомним, что во время класико фанаты «Реала» скандировали «Хави, оставайся». «Барселона» во втором сезоне подряд вылетела в Лигу Европы. 

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