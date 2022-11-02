Тчуамени пропустит 2-й матч «Реала» подряд из-за проблем с мышцами. Дешам надеется, что хавбек восстановится к ЧМ, – у Франции не будет Канте и Погба

У хавбека «Реала» Орельена Тчуамени есть проблемы со здоровьем.

Как пишет L’Équipe, полузащитник не сыграет с «Селтиком» в матче заключительного тура Лиги чемпионов из-за мышечной усталости. Ранее он пропустил игру против «Жироны» (1:1).

Во вторник Тчуамени не тренировался в общей группе «Реала», а работал в тренажерном зале. Пока неизвестно, когда хавбек сможет вернуться к полноценным занятиям.

Ранее стало известно, что из-за травм на не поедут полузащитники сборной Франции Нголо Канте («Челси») и («Ювентус»). В связи с этим Дидье Дешам надеется, что Тчуамени успеет восстановиться и набрать форму к турниру. Состав сборной Франции на чемпионат мира будет назван 9 ноября.

Отметим, что в заявку «Реала» на матч с «Селтиком» попал нападающий , ранее пропустивший три матча подряд из-за мышечной усталости. Форвард не играл с «Севильей» (3:1), «РБ Лейпциг» (2:3) и «Жироной».