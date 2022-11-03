В плей-офф ЛЧ вышли по 4 клуба из АПЛ и Бундеслиги. От Италии – 3, от Испании и Франции – по 1
В плей-офф Лиги чемпионов больше всего команд будет из Англии и Германии.
Бундеслигу в 1/8 финала представят «Бавария», «Айнтрахт» Франкфурт, «Боруссия» Дортмунд и «РБ Лейпциг», АПЛ – «Тоттенхэм», «Челси», «Манчестер Сити» и «Ливерпуль».
От Италии в весеннюю стадию прошли три команды («Наполи», «Милан» и «Интер»), от Испании – одна («Реал Мадрид»). Францию представит только «ПСЖ».
Также в плей-офф попали два клуба из Португалии («Порту» и «Бенфика») и один из Бельгии («Брюгге»).
«ПСЖ» эпично потерял первое место, без потерь – только Англия. Все участники плей-офф ЛЧ
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