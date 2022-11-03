В плей-офф ЛЧ вышли по 4 клуба из АПЛ и Бундеслиги. От Италии – 3, от Испании и Франции – по 1

В плей-офф чемпионов больше всего команд будет из Англии и Германии.

Бундеслигу в 1/8 финала представят «Бавария», «Айнтрахт» Франкфурт, «Боруссия» Дортмунд и «РБ Лейпциг», – «Тоттенхэм», , «Манчестер Сити» и .

От Италии в весеннюю стадию прошли три команды («Наполи», «Милан» и «Интер»), от – одна («Реал Мадрид»). Францию представит только «ПСЖ».

Также в плей-офф попали два клуба из Португалии («Порту» и «Бенфика») и один из Бельгии («Брюгге»).

«ПСЖ» эпично потерял первое место, без потерь – только Англия. Все участники плей-офф ЛЧ