Лига чемпионов. «Реал» примет «Селтик», «Ювентус» сыграет с «ПСЖ», «Ман Сити» против «Севильи»

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«Реал» примет «Селтик» в заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов

«Шахтер» сыграет с «Лейпцигом», «Ювентус» будет противостоять «ПСЖ», «Манчестер Сити» – «Севилье».

6-й тур

Группа Е

Реал Мадрид Испания – Селтик Шотландия
Дата проведения
2 ноября, 20.45, «Сантьяго Бернабеу»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Шахтер Украина – РБ Лейпциг Германия
Дата проведения
2 ноября, 20.45, «Стадион Войска Польского»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Группа F

Челси Англия – Динамо Загреб Хорватия
Дата проведения
2 ноября, 23.00, «Стэмфорд Бридж»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Милан Италия – Ред Булл Австрия
Дата проведения
2 ноября, 23.00, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Группа G

Манчестер Сити Англия – Севилья Испания
Дата проведения
2 ноября, 23.00, «Этихад Стэдиум»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Копенгаген Дания – Боруссия Д Германия
Дата проведения
2 ноября, 23.00, «Паркен»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Группа H

Ювентус Италия – ПСЖ Франция
Дата проведения
2 ноября, 23.00, «Альянц Стэдиум»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Маккаби Хайфа Израиль – Бенфика Португалия
Дата проведения
2 ноября, 23.00, «Самми Офер»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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