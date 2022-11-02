Лига чемпионов. «Реал» примет «Селтик», «Ювентус» сыграет с «ПСЖ», «Ман Сити» против «Севильи»
«Реал» примет «Селтик» в заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов.
«Шахтер» сыграет с «Лейпцигом», «Ювентус» будет противостоять «ПСЖ», «Манчестер Сити» – «Севилье».
6-й тур
Группа Е
- Дата проведения
- 2 ноября, 20.45, «Сантьяго Бернабеу»
- Дата проведения
- 2 ноября, 20.45, «Стадион Войска Польского»
Группа F
- Дата проведения
- 2 ноября, 23.00, «Стэмфорд Бридж»
- Дата проведения
- 2 ноября, 23.00, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
Группа G
- Дата проведения
- 2 ноября, 23.00, «Этихад Стэдиум»
- Дата проведения
- 2 ноября, 23.00, «Паркен»
Группа H
- Дата проведения
- 2 ноября, 23.00, «Альянц Стэдиум»
- Дата проведения
- 2 ноября, 23.00, «Самми Офер»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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