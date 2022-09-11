Карло Анчелотти: «Азар хорошо сыграл с «Селтиком». Выпущу его против «Мальорки» – надеюсь, он сможет повторить»

сказал, что сыграет за «Реал» против «Мальорки».

– Азар хорошо сыграл, выйдя на замену в матче с . Я выпущу его на матч с «Мальоркой». Надеюсь, он сможет повторить.

– Может ли Винисиус забить 30 голов за сезон? Что вы думаете о его танцах после забитых голов?

– Он должен продолжать в том же духе, с таким же хорошим настроем. В прошлом году он сыграл решающую роль, в этом сезоне он продолжает это делать. Винисиус играет стабильно.

Что касается танцев, то Винисиус – бразилец, он очень хорошо двигается. Это никого не беспокоит, – сказал тренер «Реала».

Матч 5-го тура между и «Мальоркой» начнется сегодня в 15:00 по москосковскому времени. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию этой игры.