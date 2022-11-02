Для мобилизованных «Химки» закупили квадрокоптеры, тепловизоры, теплые вещи и средства гигиены. Матч с «Факелом» принес около миллиона рублей

«Химки» собрали почти миллион рублей на помощь мобилизованным химчанам.

«На средства, полученные от продажи билетов и клубной атрибутики с матча «Химки» – «Факел», мы приобрели снаряжение и теплые вещи для наших бойцов, которые участвуют в специальной военной операции.

Основная масса вещей – это теплые спальные мешки, зимние вещи и обувь. Средства личной гигиены», – сообщила Екатерина Филиппова, директор департамента ФК «Химки».

Как передают «Химкинские новости», также в воинские подразделения передадут также квадрокоптеры, тепловизоры и рации.

«Мы по договоренности с администрацией городского округа в ближайшее время открываем на территории футбольного клуба пункт сбора гуманитарной помощи, куда жители близлежащих домов смогут принести все те необходимые вещи. Также там будет размещен и список этих необходимых вещей, и контактные данные для взаимодействия с клубом», – заявил генеральный директор «Химок» Николай Оленев.

«Химки» направят 911 500 рублей на помощь мобилизованным химчанам. Это выручка от матча с «Факелом»