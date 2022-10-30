Отец Стахий о священнике в «Химках»: «Если люди хотят помолиться, это правильно. Но Господь никому ничем не обязан, не стоит искать магический эффект»

Настоятель московского храма высказался о приглашении священника на стадион «Химок».

«Это нормально. Если человек хочет помолиться вместе со своими близкими, и просит церковь в лице священника возглавить это, то это норма. Это правильно, это хорошо.

Единственное – здесь не стоит искать какого-то магического эффекта и думать, что раз я пригласил батюшку, то Господь мне обязан. Бог – творец неба и земли, и никому ничем не обязан. Но он нас любит, как своих бестолковых детей, и готов на наши просьбы откликнуться, если они будут полезны.

Если нет, то, как отец не купит ребенку десятую порцию мороженого, особенно если он плохо себя вел и не заслуживает, то и Господь, естественно, наши капризы выполнять не будет. Если видит, что никакой духовной пользы они не принесут», – сказал настоятель храма Воздвижения Креста Господня в Митине священник Стахий Колотвин.

«Языческая линия не свернет нас с пути и лишь укрепит дух христианских ценностей». Это обращение «Химок» к Собчак 🤯