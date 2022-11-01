Агент Слуцкого о Хвиче: «Я предлагал его многим топ-клубам. Они не верили в грузинского парня»

Агент рассказал о том, что предлагал подписать Хвичу Кварацхелию многим топ-клубам.

«Я предлагал Хвичу многим топ-клубам. Они не верили в грузинского парня. Им не хватило скаутской работы.

Он был доступен на рынке, и вот что произошло», – сказал , представляющий интересы тренера «Рубина» Леонида Слуцкого.

Хвича ранее выступал за «Рубин», потом за «Динамо» Батуми, из которого и перешел в «Наполи».

Кварацхелия забил 8 голов и отдал 8 голевых передач в 16 матчах за . Его статистика – здесь.

Хвичу сравнивают с гением из 60-х. Он был королем дриблинга, писал стихи и картины, проектировал одежду – и погиб в 24 года

«Потенциально он может играть в любой команде мира». Разобрали Хвичу с аналитиком, который работал с ним в «Рубине»