«Аталанта» оценивает Малиновского в 30-35 млн евро плюс бонусы. Украинец интересен «Тоттенхэму» и «Вест Хэму»

«Аталанта» приняла решение повысить цену на полузащитника Руслана Малиновского.

По данным TuttoAtalanta, за хавбека клуб теперь желает получить 30-35 млн евро плюс бонусы.

, заинтересованный в приобретении футболиста, не готов платить за него такие деньги сейчас и предпочел бы арендовать украинца с правом выкупа.

Зато выкупить Малиновского сразу мог бы , сейчас оценивающий возможность заключения сделки.

Гасперини о возможном уходе Малиновского: «Правильно, что «Аталанта» ищет игрока, который может забить больше 6 голов и больше соответствует нашему стилю»