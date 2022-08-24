«Аталанта» оценивает Малиновского в 30-35 млн евро плюс бонусы. Украинец интересен «Тоттенхэму» и «Вест Хэму»

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«Аталанта» приняла решение повысить цену на полузащитника Руслана Малиновского.

По данным TuttoAtalanta, за хавбека клуб теперь желает получить 30-35 млн евро плюс бонусы.

«Тоттенхэм», заинтересованный в приобретении футболиста, не готов платить за него такие деньги сейчас и предпочел бы арендовать украинца с правом выкупа.

Зато выкупить Малиновского сразу мог бы «Вест Хэм», сейчас оценивающий возможность заключения сделки.

Гасперини о возможном уходе Малиновского: «Правильно, что «Аталанта» ищет игрока, который может забить больше 6 голов и больше соответствует нашему стилю»

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