Калиду Кулибали: «Если «Наполи» возьмет скудетто, побегу в Неаполь праздновать. Чувствую каждый их гол, каждую победу»

Калиду Кулибали заявил, что верит в чемпионство «Наполи».

– «Наполи» побеждает в Европе и в Италии. Ты когда-нибудь жалел о том, что уехал?

– Я верю в судьбу. После восьми лет в клубе все должно было сложиться именно так. Мой цикл закончился, я отдал все, что мог.

С эмоциональной точки зрения мало что поменялось. Я чувствую каждый их гол, каждую победу, как будто я переживаю их воочию. Этот «Наполи» – мой «Наполи». Я счастлив, что внес свой вклад в прогресс команды.

Знаете, о чем я говорю в раздевалке «Челси»? О победах моих бывших одноклубников. Знаете, почему? Я горжусь этим. Мне часто пишут Замбо-Ангисса и Осимхен. Я также обменивался сообщениями с Кварой, которого я еще не знаю лично.

– Этот «Наполи» сильнее, чем тот, который под руководством Сарри набрал 91 очко и приблизился к скудетто?

– Если этот «Наполи» победит, мы скажем, что они сильнее. Это был другой футбол, нельзя сравнивать. Тот «Наполи» играл невероятно хорошо, мы доминировали над всеми командами. Сегодня, даже когда они не доминируют, они добиваются победы, это невероятно. Они играют надежно и компактно.

– Итак, ждать ли нам скудетто?

– Я надеюсь на это, но не хочу сглазить. Если это случится, я побегу в Неаполь праздновать, это будет и мой титул, – заявил защитник «Челси».

Сенегальский футболист перешел в лондонский клуб из «Наполи» в летнее трансферное окно. Сумма трансфера составила 38+2 миллиона евро.