Терюшков о священнике и «Химках»: «Эта практика будет постоянной. Она не связана с результатами»

Депутат Роман Терюшков сообщил, что практика приглашения священника на стадион «Химок» станет регулярной.

— Верно понимаю, что для нового менеджмента «Химок» приглашение священнослужителя является нормальной процедурой, которая может продолжаться, развиваться?

— Абсолютно. Это нормальная история в практике нового менеджмента «Химок». Знаю и разговариваю с ребятами — эта практика будет постоянной. Она нисколько не связана со спортивными результатами.

Мы в принципе всегда на территории Московской области говорили о том, что надо поднимать боевой дух. Боевой дух наших спортсменов, находить правильные слова. Здесь, конечно и безусловно, всегда в помощь священнослужитель. Будь то православный батюшка, мулла в исламе, рабби в иудаизме. В этом нет ничего страшного.

— Приглашение священнослужителя у «Химок» будет постоянной историей?

— Думаю, да. Надо узнать у «Химок», у менеджмента, у администрации. Я по крайней мере на это надеюсь — что процедура окормления будет в «Химках» постоянной.

— Какова была реакция на приглашение священнослужителя со стороны ребят, футболистов?

— Не знаю. Это надо спрашивать у руководства «Химок», – сказал депутат Госдумы и бывший член наблюдательного совета «Химок».