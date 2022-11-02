Терюшков о Гогниеве: «Ведущий себя неподобающе не должен носить гордое звание тренера. Для меня это неприемлемо»

Роман Терюшков высказался о поведении Спартака Гогниева.

В матче Мир РПЛ с «Динамо» (1:6) тренер «Химок» заменил Дениса Глушакова в первом тайме, крикнув ему: «Домой, #####!» В перерыве Гогниев сорвался на журналиста «Матч ТВ» Сергея Дурасова: «Да #####, ##### какую-то говорите, ###». Также Гогниев эмоционально отпраздновал единственный гол «Химок», забитый Ильей Садыговым с пенальти: «Вот так, #####!»

«Что касается сюрпризов первого круга, удивили «Химки». Клуб должен находиться в турнирной таблице выше.

Поведение Гогниева? У нас достаточное количество таких инцидентов, все зависит от воспитания. Для меня это неприемлемо. Я не разделяю подобные действия в принципе и не допускаю их проявления в общественных местах и на спортивных объектах.

Насчет санкций пусть решает клуб. Не только Гогниев, но и любой специалист, ведущий себя неподобающим образом, не должен носить гордое звание тренера», – сказал депутат Госдумы и бывший член наблюдательного совета клуба.

По итогам первого круга РПЛ «Химки» с 9 очками занимают предпоследнее место в турнирной таблице.

«Химки» сгорели 1:6, а Гогниев сорвался: отправил «Домой!» Глушакова, удалился и наехал на комментатора