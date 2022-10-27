Терюшков о приглашении священника: «Связывать это с результатами «Химок» – глупо и бессмысленно. Чтобы был результат, надо тренироваться изнурительно»

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Роман Терюшков высказался о приглашении священника на стадион «Химок». 

Клуб Мир РПЛ приглашал священнослужителя на стадион из-за серии без побед. Команда не выигрывает 14 матчей подряд после ухода тренера Сергея Юрана.

«Я вообще не понимаю, как это связано с результатом. Я читал про порчи или еще что‑то. Другая часть общества, а не маленькая либеральная прослойка, отреагировала на это правильно, потому что религиозное таинство не может быть в России предметом для критики и насмешек.

Что касается окормления клуба или организации, такая практика всегда есть у любого русского человека. Поэтому говорить, что произошла процедура окормления, и связывать это с результатами команды – глупо и бессмысленно. Чтобы был результат, надо тренироваться изнурительно, а вера божья у любого христианина есть», – сказал депутат Госдумы и бывший член наблюдательного совета «Химок» в эфире проиграммы «Есть тема!» на «Матч ТВ»

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