Роман Терюшков высказался о приглашении священника на стадион «Химок».

Клуб Мир РПЛ приглашал священнослужителя на стадион из-за серии без побед. Команда не выигрывает 14 матчей подряд после ухода тренера Сергея Юрана.

«Я вообще не понимаю, как это связано с результатом. Я читал про порчи или еще что‑то. Другая часть общества, а не маленькая либеральная прослойка, отреагировала на это правильно, потому что религиозное таинство не может быть в России предметом для критики и насмешек.

Что касается окормления клуба или организации, такая практика всегда есть у любого русского человека. Поэтому говорить, что произошла процедура окормления, и связывать это с результатами команды – глупо и бессмысленно. Чтобы был результат, надо тренироваться изнурительно, а вера божья у любого христианина есть», – сказал депутат Госдумы и бывший член наблюдательного совета «Химок» в эфире проиграммы «Есть тема!» на .