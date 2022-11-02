Семак о 39 очках «Зенита» за 1-й круг: «Меньше потерь по сравнению с сезонами с ЛЧ, ковидом. Прибавили в интенсивности»

подвел итоги первого круга .

– Завершился первый круг чемпионата – повод ли это внутри команды провести какие-то промежуточные итоги или продолжается ежедневная работа?

– Продолжается ежедневная работа. Для нас большее значение имеет не окончание первого круга – нужно хорошо завершить тот отрезок, который ждет нас до конца года. Дальше можно будет сделать какие-то выводы.

На сегодняшний день у нас впереди две игры в чемпионате, две в Кубке России. Готовимся к ним.

– В этом году «Зенит» набрал на шесть очков больше, чем по итогам первого круга прошлого сезона. За счет чего, на ваш взгляд?

– Такое бывает иногда. Где-то потерь было меньше. Не так много травмированных было по сравнению с предыдущими сезонами, где были Лига чемпионов, коронавирус. Теряли много футболистов, не могли играть оптимальным составом во многих матчах.

С другой стороны, в этом сезоне немножко прибавили в интенсивности, оставив создание моментов на хорошем уровне. В обороне действуем достаточно сбалансированно. Пока получается.

Такое случается – не каждый год, но время от времени в нашем чемпионате какой-либо клуб показывает такой результат в плане набора очков, – считает главный тренер «Зенита».

По итогам первого круга Мир РПЛ занимает первое место в таблице с 39 очками.

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