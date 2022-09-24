Кулибали о «Челси»: «Один из 5 лучших клубов мира, у него отличная история. Эта команда привыкла побеждать»

рассказал, почему решил перейти в .

Лондонский клуб купил сенегальского защитника у в летнее трансферное окно за 38+2 миллиона евро.

– Давай поговорим о твоем новом клубе, «Челси». После многих лет в «Наполи» ты наконец-то решил уехать. Как проходит твой дебют в новой среде?

– Все идет очень хорошо. Знаете, это был жизненный выбор. Я хотел сменить клуб. Я думаю, что отдал все «Наполи». Мы подошли к тому моменту, когда я захотел изменить свою жизнь, бросить вызов самому себе и принять новый вызов.

Появился вариант с «Челси», и мое решение не заставило себя долго ждать. Это команда, которая входит в пятерку лучших клубов мира, у него отличная история, это команда, которая привыкла побеждать.

Когда они позвонили мне, я сразу дал положительный ответ, потому что играть в Премьер-лиге – это восхитительно.

Я играл во Франции, в Бельгии, потом приехал в Италию, где вырос, возмужал и где родились мои дети. Поэтому я никогда не перестану благодарить их за все, что они мне дали. Теперь я думаю, что пришло время для чего-то нового.

Сотрудничество с «Челси» стало для меня благом. Сегодня я очень рад быть там. Сначала было немного сложно, потому что мне пришлось перенести 8 лет своей жизни в Лондон. Это трудно. Нам нужно было найти школу, привыкнуть к лондонской жизни. Я приехал в Лондон, где нашел дом, школы для детей, немного сориентировался. Так что я очень счастлив, – сказал Кулибали.