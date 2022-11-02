Ибрагимович считает «Барсу» худшим воспоминанием в карьере: «Я разочаровал сам себя, потерял идентичность. Позже я снова нашел ее и завоевал мир»

назвал худшее воспоминание в своей карьере.

«Мое худшее воспоминание? Я думаю, что это была , но не из-за футбола. Там мне пришлось слишком много думать.

Да, я разочаровал самого себя. Я делал все по-другому. Я дважды думал, прежде чем действовать, и разочаровал себя.

Там я потерял свою идентичность. Впоследствии я снова нашел ее, и это позволило мне завоевать мир», – сказал нападающий в интервью Canal+.

Шведский футболист выступал за «Барселону» в сезоне-2009/10.