Экс-форвард ЦСКА Масалитин: «Мухин точно посильнее того же Зайнутдинова»

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин сравнил полузащитника «армейцев» Максима Мухина с казахстанцем Бактиером Зайнутдиновым.

— Эджуке и Мухин выпали сейчас из состава. Но я не думаю, что они уже окончательно проиграли конкуренцию. Все еще впереди. Ротацию никто не отменял. Березуцкий еще будет играть с двумя опорниками.

Почему против «Нижнего» в пару к Гбамену он поставил Дзагоева, а не Мухина? Немного странно. Алану лучше выходить на последние 30 минут в роли джокера. В первом тайме Дзагоев просто не успевал за этими скоростями, выпадал. Он вроде хочет быть полезным, старается, но...

Так что в этой схеме я вижу двух опорников – Гбамен и Мухин. Во всяком случае, Максим точно посильнее того же Зайнутдинова.

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