Урал — Локомотив: прогноз на матч 06.11.2022, МИР Российская Премьер-Лига

6 ноября, в воскресенье, екатеринбургский «Урал» на своем поле примет московский «Локомотив» в матче 16-го тура МИР Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдет на «Екатеринбург Арене» и начнется в 14:00 по московскому времени.

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Рекомендуемые ставки: 1Х; ТБ 2,5; «Обе забьют — да».

Урал

«Урал» ужасно начал сезон, выдав серию из четырех поражений подряд на старте чемпионата. Логичным исходом такого выступления стало увольнение Игоря Шалимова, которому на смену пришел Виктор Гончаренко.

Первые матчи для белорусского специалиста также складывались непросто, и к девятому туру «Урал» оказался в удручающем положении, имея в своем активе только одно очко.

Однако в последующих играх екатеринбуржцы набрали сумасшедший ход и в последних шести матчах первого круга одержали пять побед. По количеству очков, набранных в октябре, екатеринбуржцы идут вровень с «Зенитом» и «Спартаком», а Гончаренко заслуженно претендует на звание лучшего тренера месяца.

Еще один герой «Урала» в последней трети первого круга — нападающий Алексей Каштанов, забивший в пяти турах 4 гола и отдавший три голевых передачи.

Футболист также номинирован на звание лучшего игрока октября.

В целом Каштанов, который еще совсем недавно играл в любительской лиге, забил пять мячей в чемпионате и на данный момент является лучшим снайпером своей команды.

На втором месте располагается многолетний лидер уральцев Эрик Бикфалви — на счету румына три точных удара.

После столь успешного окончания первого круга «Урал» вылез из зоны вылета и с семнадцатью очками идет на десятом месте.

Президент «Урала» Григорий Иванов отмечает великолепную работу Виктора Гончаренко, а также считает, что его команде везет пока она играет в гостевой, черной, форме.

В последней игре первого круга у «Урала» все-таки прервалась победная серия — екатеринбуржцы в гостях поделили очки с «Сочи» (2:2). Гости были близки к продолжению своей серии, но не удержали победный счет, пропустив от защитника сочинцев Муссы Сиссако.

В Фонбет Кубке России у «Урала» тоже все хорошо: команда одержала три победы в четырех турах и как минимум гарантировала себе участие в плей-офф «Пути регионов».

Локомотив

Железнодорожники выдали свой худший первый круг в истории — после половины чемпионата московская команда занимает четырнадцатое место, находясь всего в трех очках от зоны вылета.

Попутно железнодорожники установили ряд антирекордов, в том числе потерпев 9 поражений в 15-ти турах.

Особенно болезненными для «Локомотива» получились сентябрь и начало октября, когда команда выдала серию из пяти поражений подряд. После этого руководство РЖД не выдержало и отправило в отставку главного тренера «Локо» Йозефа Циннбауэра.

Пока роль главного тренера исполняет Андрей Федоров, который ранее руководил второй командой клуба — «Казанкой».

Под его руководством «Локомотив» одержал одну победу над «Торпедо» (1:0) и потерпел два поражения от «Динамо» (1:3) и ЦСКА (0:1).

Но если на игру железнодорожников против динамовцев нельзя было смотреть без тоски, то в матче с армейцами футболисты «Локо» уже выглядели конкурентоспособным коллективом и вполне могли рассчитывать хотя бы на одно очко.

После отставки Циннбауэра «Локо» еще официально не объявил имя нового главного тренера, но это является секретом Полишинеля. Новым рулевым «Локо» станет сейчас работающий в «Пари НН» Михаил Галактионов. 38-летний специалист должен приступить к своим обязанностям в московской команде в ноябре после 17-го тура. Примечательно, что первым матчем у руля «Локомотива» для него станет игра против нижегородской команды в Фонбет Кубке России.

Естественно, «Локомотив» при ужасной игре не так результативен, как должен быть, — в 15-ти матчах железнодорожники забили всего 17 голов. Почти половину из них приходится на двух футболистов — Антон Миранчук и Иван Игнатьев записали на свой счет по четыре точных удара.

Урал — Локомотив: история личных встреч

За всю история противостояния в чемпионатах России команды встречались 22 раз, и здесь преимущество на стороне столичной команды: «Локо» побеждал 12 раз, «Урал» — 5.

Последний раз команды встречались 1 октября в Москве, и тогда уральцы уверенно выиграли со счетом 4:2. При это гости до 90-й минуты вели 4:0, но в компенсированное время дважды пропустили от Дмитрия Баринова Ивана Игнатьева.

Отметим, что два последних матча между этими соперниками в Екатеринбурге завершились мирным исходом.

Коэффициенты букмекеров на матч Урал — Локомотив

Букмекерские конторы дают следующие коэффициенты на предстоящий поединок:

Букмекерская контора Победа Урала Ничья Победа Локомотива ТМ 2.5 ТБ 2.5 Лига Ставок 2.42 3.50 2.90 2.15 1.68 Fonbet 2.25 3.70 2.95 2.10 1.73 Winline 2.34 3.50 2.90 2.12 1.67 Pari 2.33 3.45 2.85 2.14 1.66 1хСтавка 2.31 3.72 3.07 2.15 1.78

Екатеринбуржцы действительно находятся в хорошей форме, и их шансы на успех выглядят предпочтительнее. Но лучше подстраховаться и поставить, 1Х — «Лига Ставок» оценивает такой вариант в 1,40.

Также уральцы как сами хорошо смотрятся в атаке, так и дают создавать моменты у своих ворот. Скорее всего, команды пробьют «верх» — можно брать ТБ 2,5 за 1,68.

Также волне можно сделать ставку на «Обе забьют — да» с котировкой 1,56.

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Где смотреть матч Урал – Локомотив