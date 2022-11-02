Авиакомпания Ryanair потроллила «Атлетико»: «Вы все еще можете путешествовать по Европе с нами…»
Авиакомпания Ryanair потроллила вылетевший из еврокубков «Атлетико».
Мадридская команда заняла последнее место в группе Лиги чемпионов с «Порту», «Брюгге» и «Байером», набрав 5 очков.
После поражения команды Диего Симеоне от португальского клуба в заключительном туре (1:2) в твиттере испанского отделения Ryanair появился пост: «Ну, вы все еще можете путешествовать по Европе с нами…»
К моменту написания новости твит набрал 17,9 тысячи лайков, его 2815 пользователей сделали репост.
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