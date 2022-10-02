Едвай о результатах «Локо»: «Полное дерьмо. Не знаю, как найти выход из ситуации»

недоволен выступлением «Локомотива» в сезоне Мир .

После 11 матчей москвичи занимают в таблице 12-е место.

«Результаты «Локомотива» — полное дерьмо. Это абсолютно так. Я не знаю, как найти выход из этой ситуации.

В матче с «Уралом» [2:4] мы выглядели неплохо в начале, но потом пропустили ненужный гол, плюс красная карточка, после которой нам было сложно вернуться. Мы не могли контролировать мяч, выигрывать верховую борьбу.

Я ничего не знаю об отставке главного тренера. Он остается на своем посту, мы остаемся с ним — мы вместе. Мы делаем одно дело, и у нас общая проблема. Команда выполняет все его требования. Как я уже сказал, мы поддерживаем друг друга. Безусловно, я верю в Циннбауэра», — сказал защитник «Локомотив».

Кошмар «Локо» в деталях: 4 гола от «Урала», 1 очко до зоны вылета, худший старт за 19 лет